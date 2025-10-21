A Strade Blu Live va in scena una notte con BookCity Milano
La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo itinerari lungo i quali il pubblico incontra chi vive. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Strade Blu Live nel solco dei Waterboys - Il prossimo appuntamento di Strade Blu Live il 22 febbraio a Dolceacqua, Liguria, celebra il maestro del Rossese Nino Perrino con una superband e un omaggio ai Waterboys. Lo riporta ilgiorno.it
Strade Blu Live si congeda con una festa - Il settimo e ultimo appuntamento di Strade Blu Live si conclude con la festa Closing Time al Nerolidio Music Factory di Como, con tre concerti imperdibili. Si legge su ilgiorno.it