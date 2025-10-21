A squola di Giostra con Porta Crucifera | Lo sfottò la violenza verbale e i rischi in sfilata

Il quartiere di Porta Crucifera organizza una serata di approfondimento culturale per giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 21, che si terrà presso il Teatro Vasariano in piazza del Praticino e avrà come argomento “Lo sfottò, la violenza verbale e i rischi in sfilata”. L'iniziativa rientra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

