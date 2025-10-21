A spasso con droga spranga e tirapugni nel borsello | 21enne arrestato dai carabinieri
Droga, soldi e armi improprie. Per questo un 21enne di San Cipriano d'Aversa è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe.L'arresto è stato eseguito nell'ambio dell'intensificazione dei controlli sul territorio disposta in seguito al ferimento di un giovane nella movida. 🔗 Leggi su Casertanews.it
