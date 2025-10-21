A Seveso lo swap party

Monzatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo swap party è letteralmente la festa dello scambio, un evento nato originariamente a New York come risposta alla grande recessione del 2008 ma anche in Italia sta avendo sempre più successo. Di fatto si scambiano vestiti, accessori, gioielli (e anche scarpe e biancheria intima mai utilizzati). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

