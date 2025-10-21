A Seveso lo swap party

Lo swap party è letteralmente la festa dello scambio, un evento nato originariamente a New York come risposta alla grande recessione del 2008 ma anche in Italia sta avendo sempre più successo. Di fatto si scambiano vestiti, accessori, gioielli (e anche scarpe e biancheria intima mai utilizzati).

Al Bosco delle Querce di Seveso e Meda domenica 26 ottobre, dopo la mattinata dedicata allo SWAP PARTY, si potrà camminare nel parco passo di marcia con il Corpo Musicale "La Cittadina" di S. Pietro Martire Seveso. Musica tra gli alberi con il coinvo

