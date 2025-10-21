A settant' anni dalla scomparsa un concerto in memoria della soprano Maria Farneti
Mercoledì 22 ottobre, alle ore 21, nella sala del Centro Polifunzionale della Parrocchia San Marco in Varano, Scilla Cristiano, soprano e Pierluigi Di Tella, pianista, eseguiranno un concerto in ricordo della soprano Maria Farneti in occasione del settantesimo anniversario della morte. Filippo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
