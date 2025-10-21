A settant' anni dalla scomparsa un concerto in memoria della soprano Maria Farneti

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 21, nella sala del Centro Polifunzionale della Parrocchia San Marco in Varano, Scilla Cristiano, soprano e Pierluigi Di Tella, pianista, eseguiranno un concerto in ricordo della soprano Maria Farneti in occasione del settantesimo anniversario della morte. Filippo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it



