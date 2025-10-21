A Scampia katana di 81 centimetri per tagliare la droga

Tempo di lettura: < 1 minuto Una katana per tagliare la droga: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Scampia dove hanno arrestato marito e moglie pusher. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di hashish, 2 bustine di marijuana e 5100 euro in contante ritenuto provento illecito. E ancora una pistola senza tappo rosso, un caricatore per Glock, materiale per pesare e dosare gli stupefacenti e una katana di 81 centimetri. Il 29enne e la 31enne sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. L'uomo è in carcere, la donna ai domiciliari.

