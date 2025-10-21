A Roseto Valfortore torna ' Il Villaggio degli Elfi e delle Fiabe'

Dal 31 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, Roseto Valfortore si animerà con un fitto calendario di eventi, spettacoli e tradizioni che culmineranno con il ritorno del suggestivo ’Villaggio degli Elfi e delle Fiabe’, un’esperienza unica che negli ultimi anni ha conquistato famiglie, turisti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

