A Roma sul FrecciaRosa oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione promossa da Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna ha fatto tappa allo scalo San Lorenzo Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Oltre 400 le prestazioni erogate in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione promos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

