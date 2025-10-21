A Roma sul FrecciaRosa oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening

La campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione promossa da Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna ha fatto tappa allo scalo San Lorenzo Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Oltre 400 le prestazioni erogate in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione promos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Roma sul FrecciaRosa oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening

Altre letture consigliate

Il FrecciaRosa 2025 fa tappa a Roma: test, vaccinazioni e screening gratuiti per uomini e donne https://ift.tt/oMUPFOz - X Vai su X

FrecciaRosa 2025 nel Lazio. Allo Scalo San Lorenzo la tappa dedicata a vaccini e screening Martedì 21 ottobre a Roma il truck della prevenzione in viale dello Scalo di San Lorenzo 16, negli spazi di FS Logistix - facebook.com Vai su Facebook

A Roma sul FrecciaRosa oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening - Oltre 400 le prestazioni erogate in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Gruppo Fs e dalla ... Da msn.com

FrecciaRosa, da 15 anni in viaggio per la prevenzione oncologica - FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionali del Gruppo FS. Riporta tg24.sky.it

Prevenzione dei tumori in stazioni e treni: al via il FrecciaRosa, in viaggio con i medici per le consulenze gratuite - Medici per consulenze gratuite, visite e analisi per la prevenzione dei tumori, specialmente quello al seno e all'utero. Segnala roma.corriere.it