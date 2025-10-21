A Roma Jennifer Lawrence difende il diritto di desiderare anche da madri
Una sera romana che profuma di foglie bagnate, un tappeto rosso che trattiene il fiato e una voce che non si scusa: Jennifer Lawrence arriva alla Festa del Cinema di Roma con “Die My Love” e mette al centro una verità semplice e scomoda: la maternità non spegne i desideri, li obbliga semmai a trovare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
