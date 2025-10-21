A Rimini inaugura una mostra che invita lo spettatore a ricordarsi di vivere
Dal 25 ottobre, la Galleria Zamagni di Rimini presenta la mostra personale di Lorenzo Anzini, intitolata Memento Vivi, a cura di Chiara Canali, con il patrocinio del Comune di Rimini. Un progetto che raccoglie e intreccia, in oltre 50 lavori, i tre principali filoni della ricerca pittorica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
