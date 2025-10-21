A quattro anni dalla graduatoria 20 famiglie ottengono l' alloggio popolare
Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia sta procedendo all’assegnazione definitiva degli alloggi popolari come da graduatoria n. 7 del 2021. Dopo un serrato lavoro, durato mesi, di revisione, di controllo e verifica della documentazione presentata dagli idonei - casellario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
A 55 anni perde il lavoro dopo quattro anni di servizio. L’azienda premiata tra i migliori d’Italia, ma la Cgil denuncia: «Un paradosso» - X Vai su X
A quattro anni guidava un kart, con gli occhi pieni di sogni e le mani già strette sul volante. Oggi, quello stesso bambino siede su una Ferrari. Antonio Fuoco, nato in Calabria, scenderà in pista al posto di Hamilton nelle FP1 del GP del Messico. Una storia - facebook.com Vai su Facebook
A quattro anni dalla graduatoria 20 famiglie ottengono l'alloggio popolare - A Foggia sono state notificate le convocazioni per l’assegnazione dei 20 alloggi messi a disposizione da Arca Capitanata ... Riporta foggiatoday.it