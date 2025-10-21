A quattro anni dalla graduatoria 20 famiglie ottengono l' alloggio popolare

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia sta procedendo all’assegnazione definitiva degli alloggi popolari come da graduatoria n. 7 del 2021. Dopo un serrato lavoro, durato mesi, di revisione, di controllo e verifica della documentazione presentata dagli idonei - casellario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

quattro anni graduatoria 20A quattro anni dalla graduatoria 20 famiglie ottengono l'alloggio popolare - A Foggia sono state notificate le convocazioni per l’assegnazione dei 20 alloggi messi a disposizione da Arca Capitanata ... Riporta foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Anni Graduatoria 20