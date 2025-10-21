a pompei turista prende pietre per ricordo ma viene fermato

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva appena messo cocci e frammenti raccolti lunga la strada del parco Archeologico di Pompei, nei pressi dell’anfiteatro, quando all’uscita del sito di piazza Esedra è stato individuato dalla sicurezza. Quando i carabinieri gli hanno rivolto alcune domande, lui ha ammesso di aver prese delle pietre ma di non sapere che fosse illegale raccoglierle. Il turista di origini polacca ha raccontato che voleva un ricordo della città sepolta dalle ceneri del Vesuvio. I reperti sono stati recuperati e restituiti alla direzione del Parco. Il 40enne denunciato per furto aggravato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

