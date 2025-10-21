A Pisa torna il Festival ' Storie in Movimento'

Pisatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a PisaStorie in Movimento Festival’, l’evento gratuito dedicato alla narrazione, alla musica e al cinema, organizzato nell’ambito del progetto ‘Decidere da Soli’, selezionato da Con iBambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Festival è promosso da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

