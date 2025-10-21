A Piacenza la prima stazione di ricarica per e-truck su suolo pubblico in Italia

Ewiva, l’azienda nata per accelerare la mobilità elettrica in Italia attraverso la realizzazione della più grande rete di ricarica ad alta potenza del Paese, e il Comune di Piacenza hanno inaugurato oggi la prima stazione di ricarica ultra-fast per e-truck realizzata su suolo pubblico in Italia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

