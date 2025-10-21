A Piacenza la prima stazione di ricarica per e-truck su suolo pubblico in Italia

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ewiva, l’azienda nata per accelerare la mobilità elettrica in Italia attraverso la realizzazione della più grande rete di ricarica ad alta potenza del Paese, e il Comune di Piacenza hanno inaugurato oggi la prima stazione di ricarica ultra-fast per e-truck realizzata su suolo pubblico in Italia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

piacenza prima stazione ricaricaAutostrada A5: inaugurata la prima stazione di ricarica solo elettrica - Le colonnine di ricarica per le vetture elettriche stanno aumentando sulla rete autostradale, ma non c’è alcuna stazione dedicata esclusivamente alle auto a zero emissioni. Secondo motorionline.com

piacenza prima stazione ricaricaAuto elettriche, la rete di ricarica LIDL è imponente: ecco quante colonnine ha - La rete di ricarica LIDL per auto elettriche è una delle più imponenti d'Europa: se si sommano tutte le colonnine si superano quelle di interi Paesi. Riporta auto.everyeye.it

piacenza prima stazione ricaricaInaugurata la prima stazione autostradale solo elettrica - E' stata inaugurata alle porte di Aosta la prima stazione di ricarica autostradale in Italia esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Piacenza Prima Stazione Ricarica