A Perugia faticava a pagare l' affitto in Germania segna un gol a partita | chi è Ebnoutalib

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioca nell'Eversberg, club tedesco di seconda divisione, capocannoniere del campionato alla media di una rete ogni 68': nel 2023 è passato anche dal Perugia, dove ha raccolto appena 15' in Serie C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

a perugia faticava a pagare l affitto in germania segna un gol a partita chi 232 ebnoutalib

© Gazzetta.it - A Perugia faticava a pagare l'affitto, in Germania segna un gol a partita: chi è Ebnoutalib

Contenuti che potrebbero interessarti

perugia faticava pagare affittoA Perugia faticava a pagare l'affitto, in Germania segna un gol a partita: chi è Ebnoutalib - Gioca nell'Eversberg, club tedesco di seconda divisione, capocannoniere del campionato alla media di una rete ogni 68': nel 2023 è passato anche dal Perugia, dove ha raccolto appena 15' in Serie C ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Faticava Pagare Affitto