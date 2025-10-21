A Paternopoli Note d’Irpinia | un viaggio musicale con Luca De Prisco

Sarà la suggestiva cornice della Torre Civica di Paternopoli a fare da teatro, domenica 26 ottobre alle ore 19.30, al concerto "Note d'Irpinia. Viaggio tra emozioni e cultura", un evento che si preannuncia come un autentico tributo alla musica d'autore e alle radici artistiche del territorio.

