A Parma i primi due interventi alla schiena con la tecnica più innovatica

2025 – Due pazienti, due storie di dolore cronico e un’unica soluzione innovativa.Per la prima volta a Parma, presso il Piccole Figlie Hospital, sono stati eseguiti con successo due interventi di chirurgia vertebrale con tecnica endoscopica UBE (Unilateral BiportalEndoscopy – Endoscopia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

A due anni sente per la prima volta la voce di mamma e papà: un incredibile intervento chirurgico dona l’udito a un bimbo nato con una malformazione - Un bambino di due anni ha finalmente potuto ascoltare la voce di mamma e papà: nato senza nervi acustici, è stato sopporto ad un raro intervento chirurgico che gli ha letteralmente donato l’udito. Riporta greenme.it

