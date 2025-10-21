A Parma 1253 persone in marginalità estrema | dato dieci volte più alto di quello di Piacenza
“Uno stucchevole esercizio di retorica umanitaria ed egualitarismo. Quello, per intendersi, che la sinistra professa attraverso formule come ‘non lasciare indietro nessuno’ e ‘Regione attenta ai più deboli’ o ‘società inclusiva’. Ma il dato politico che si nasconde dietro ai dati è la mancanza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
