A Parma 1253 persone in marginalità estrema | dato dieci volte più alto di quello di Piacenza

Parmatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Uno stucchevole esercizio di retorica umanitaria ed egualitarismo. Quello, per intendersi, che la sinistra professa attraverso formule come ‘non lasciare indietro nessuno’ e ‘Regione attenta ai più deboli’ o ‘società inclusiva’. Ma il dato politico che si nasconde dietro ai dati è la mancanza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Parma, 6mila persone fuori di casa per il disinnesco di due bombe - Seimila persone sono state evacuate a Parma in un'area di 470 metri di raggio da due ordigni bellici rinvenuti nell'area Ex- Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parma 1253 Persone Marginalit224