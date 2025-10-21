A Palazzo Rasponi dalle Teste tre giornate di studio, aperte al pubblico, per esplorare il rapporto tra arte, sostenibilità, poetiche legate alla natura. Artisti, curatori, filosofi, scrittori, esperti di restauro del contemporaneo si confronteranno sull’uso di materiali naturali e sostenibili nella creazione artistica e nella conservazione del patrimonio contemporaneo. Oggi, dalle 9,30, interverrà Alessandro Bergonzoni (foto) con un suo monologo. Sarà preceduto dai saluti dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e dei direttori dell’Accademia di Bologna e di Ravenna. A seguire Gianfranco Maraniello, critico d’arte e museologo, direttore dei Musei d’arte moderna e contemporanea di Milano, Luciano Pensabene Buemi, senior Conservator alla Peggy Guggenheim Collection, Venezia, l’artista Giorgia Severi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Palazzo Rasponi tre giorni tra arte e poesia