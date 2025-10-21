A Ostia la fiaccolata per il 19enne ucciso a coltellate
Una candela in mano. Il volto segnato dal dolore, ma anche dalla determinazione. Un silenzio assordante, rotto solo dagli applausi e da una frase scritta su uno striscione: "Non è la nostra Ostia". Così, oltre mille persone si sono ritrovate ieri sera nel X Municipio per ricordare Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni ucciso giovedì scorso a coltellate al civico 22 di via Antonio Forni. Una morte violenta, assurda, che ha scosso l'intero quartiere, suscitando rabbia, sconcerto, ma anche una reazione collettiva di dignità e sostegno alla famiglia. Il corteo, partito proprio da via Antonio Forni, lì dove Simone è stato colpito tre volte alla gamba destra, ferite che si sono rivelate fatali, si è snodato in silenzio tra le strade di Ostia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
