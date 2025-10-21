Tarantini Time Quotidiano Due azioni concrete per difendere i diritti dei cittadini e contrastare il progressivo impoverimento dei servizi pubblici a Monteparano. Il consigliere comunale Alex Borsci ha presentato due mozioni urgenti: la prima per diffidare Acquedotto Pugliese (AQP) dall’attuare ulteriori riduzioni di pressione idrica, la seconda per chiedere a Poste Italiane di ripristinare il servizio Postamat anche nelle ore serali e notturne, attualmente disattivato. AQP: “Non si può scaricare la crisi sui cittadini” Negli ultimi mesi, numerosi cittadini hanno segnalato disservizi idrici legati alle riduzioni di pressione operate da AQP, che in alcune abitazioni si traducono in vere e proprie mancanze d’acqua. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Monteparano due mozioni a difesa dei servizi essenziali: Aqp e Postamat serali