A Monte San Biagio | Sapone di Mare due giorni di degustazioni e festa

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle festività dedicate a Sant’Innocenzo, arriva a Monte San Biagio “Sapore di mare: Eccellenze Ittiche tra Costa e Lagune del Golfo di Circe”, una manifestazione che celebra il pesce e in particolare quello di lago, ovvero la specie più diffusa in quello di Fondi il cefalo calamita. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

monte san biagio saponeMonte San Biagio, tre giorni con “Sapore di mare”: il Comune celebra le eccellenze ittiche tra costa e lagune - Monte San Biagio celebra dal 24 al 26 ottobre 2025 le eccellenze ittiche del Lago di Fondi con “Sapore di mare”: convegno, degustazioni, show cooking, laboratori, musica e navetta gratuita ... latinaquotidiano.it scrive

A Monte San Biagio si celebrano il buon cibo e la tradizione: cresce l’attesa per la Sagra della salsiccia 2025 - Si avvicina sempre di più uno degli eventi gastronomici più attesi di Monte San Biagio: la Sagra della Salsiccia. Come scrive gazzettinodelgolfo.it

"Mi sa di buono": a Monte San Biagio la Sagra della Salsiccia monticelliana - Torna la manifestazione che celebra una eccellenza pontina: la Sagra della Salsiccia Monticelliana che Monte San Biagio ... Secondo latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Monte San Biagio Sapone