A Monte San Biagio | Sapone di Mare due giorni di degustazioni e festa
In occasione delle festività dedicate a Sant’Innocenzo, arriva a Monte San Biagio “Sapore di mare: Eccellenze Ittiche tra Costa e Lagune del Golfo di Circe”, una manifestazione che celebra il pesce e in particolare quello di lago, ovvero la specie più diffusa in quello di Fondi il cefalo calamita. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
“VILLA SAN VITO”, UN LUOGO IN CUI RESTI DI EPOCA MEDIEVALE SI SOVRAPPONGONO A REPERTI DI ETA’ ROMANA Ai piedi del lato sud-orientale della cittadina di Monte S. Biagio, rimane in uso una vecchia strada (chiamata appunto Via Vecchia), ch - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Biagio, tre giorni con “Sapore di mare”: il Comune celebra le eccellenze ittiche tra costa e lagune - Monte San Biagio celebra dal 24 al 26 ottobre 2025 le eccellenze ittiche del Lago di Fondi con “Sapore di mare”: convegno, degustazioni, show cooking, laboratori, musica e navetta gratuita ... latinaquotidiano.it scrive
A Monte San Biagio si celebrano il buon cibo e la tradizione: cresce l’attesa per la Sagra della salsiccia 2025 - Si avvicina sempre di più uno degli eventi gastronomici più attesi di Monte San Biagio: la Sagra della Salsiccia. Come scrive gazzettinodelgolfo.it
"Mi sa di buono": a Monte San Biagio la Sagra della Salsiccia monticelliana - Torna la manifestazione che celebra una eccellenza pontina: la Sagra della Salsiccia Monticelliana che Monte San Biagio ... Secondo latinatoday.it