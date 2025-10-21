A Moncalieri torna il Jazz Festival | la grande apertura è con la Notte Nera

Il cuore di Moncalieri si prepara a pulsare al ritmo del jazz: il 25 ottobre 2025 si terrà la tradizionale Notte Nera, l'evento diffuso che ogni anno inaugura il prestigioso Moncalieri Jazz Festival - in programma dal 25 ottobre al 9 novembre - e attira migliaia di persone nel centro storico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ritorna domani l’appuntamento con ? ! Domani, sabato 18 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30 Nel cortile della Biblioteca civica Arduino – Via Cavour 31, Moncalieri Porta con te ciò che non usi più e scopri il pi Vai su Facebook

La NOTTE NERA accende Moncalieri con il Jazz delle donne che hanno cambiato il mondo - La Notte Nera – Jazz a Corte è gratuita e aperta a tutti: un invito a perdersi tra musica, storia e architetture, lasciandosi guidare dalle note che per una sera trasformano Moncalieri in una città ... Secondo liquidarte.it

Moncalieri Jazz Festival 2024: la musica invade cortili, scuole e ospedali. Tra gli ospiti anche Patitucci, Picco e Telesforo - Dai cortili dedicati alle grandi donne della storia ai palchi delle Fonderie Limone, torna il Moncalieri Jazz Festival con una 28ª edizione ricchissima: concerti nei luoghi più inaspettati, omaggi a S ... Si legge su torino.corriere.it

MONCALIERI JAZZ 2025: il programma della XXVIII edizione - La città di Moncalieri torna ad accendersi di jazz per la sua ventottesima edizione, in programma dal 25 ottobre al 9 novembre 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e longevi dell ... Si legge su politicamentecorretto.com