a milano tornano i corsi gratuiti di difesa personale a cura dei city angels
Il corso di difesa personale è interattivo, dura circa 90 minuti e verrà ripetuto in ciascuno dei nove Municipi di Milano, oltre che a Monza e Rozzano. I partecipanti sono invitati a venire vestiti così come lo sono tutti i giorni. “Anche con i tacchi a spillo o in giacca e cravatta – dice Furlan. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
I @meduzamusic tornano finalmente a farci ballare a Milano con il loro nuovo show Meduza³! Biglietti disponibili online dalle 17 di venerdì 17 ottobre. 7 MARZO – FABRIQUE – MILANO Il trio musicale dalla fama internazionale ci farà scatenare con un’esperie - facebook.com Vai su Facebook
Spesa a domicilio a Milano, tornano a scioperare i fattorini delle aziende che consegnano i prodotti di Esselunga - X Vai su X
a milano tornano i corsi gratuiti di difesa personale a cura dei city angels - 28 settembre, e sabato 4 ottobre, il nuovo corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti. Da milanotoday.it
Sicurezza sulle strade, tornano i corsi gratuiti di autodifesa istintiva e psicofisica a cura dei City Angels - 29 settembre il corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato dai City Angels e patrocinato dal Comune di Milano, da tutti i 9 Municipi ... Lo riporta milano.corriere.it
Milano, i City Angels organizzano corsi gratuiti di difesa personale - 29 settembre il corso di difesa personale gratuito, aperto a tutti, organizzato dai City Angels e patrocinato dal Comune di Milano, da tutti i ... Lo riporta affaritaliani.it