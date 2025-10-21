A Milano si terrà un concerto per la pace a Gaza

Un concerto a Milano per la pace a Gaza, da dedicare alle vittime civili israeliane e palestinesi. È quanto chiede il consiglio comunale attraverso un ordine del giorno a prima firma di Marzia Pontone (Lista Sala) approvato all'unanimità, con un astenuto, lunedì 20 ottobre. Secondo i proponenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

