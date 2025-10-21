A Messina costa sempre di più fare la spesa o acquistare libri scolastici la nuova rilevazione dei prezzi
Nel mese di settembre 2025, a seguito della rilevazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), effettuata dall’ufficio Statistica del Comune di Messina, l'indice complessivo della città ha registrato un incremento tendenziale dell’1,1% e un decremento congiunturale del -0,5%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
