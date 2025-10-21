A Massafra un incontro con i carabinieri per prevenire le truffe

Tarantini Time Quotidiano Un pomeriggio all’insegna dell’informazione e della prevenzione quello organizzato presso la sede dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Massafra, dove si è tenuto un partecipato incontro pubblico sul tema delle truffe agli anziani, sempre più diffuse e insidiose. A guidare l’iniziativa il  Capitano Gerardo Manzolillo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Massafra, affiancato da rappresentanti dell’Arma impegnati in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini. L’appuntamento –  aperto a tutta la cittadinanza, con un focus particolare su anziani, soggetti fragili e familiari – ha avuto un obiettivo chiaro:  fornire strumenti pratici per riconoscere ed evitare truffe telefoniche, digitali e in presenza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

