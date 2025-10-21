A Manfredonia c' è la terza edizione della Fiera del disco

Sabato 1 e domenica 2 novembre a Manfredonia, presso il centro commerciale Gargano si terrà la terza edizione della Fiera del Disco. Due giorni ad ingresso gratuito all’insegna della buona musica per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei MIX, dei CD.In fiera ci saranno anche stampe. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it