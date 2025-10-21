A Loreto nasce il Bosco della Comunità | 250 nuove piante contro lo smog

Bergamo. Nel quartiere di Loreto accanto alla strada statale Briantea, sorgerà un nuovo bosco urbano, pensato per ridurre le emissioni, agire da filtro contro lo smog e rafforzare la connessione ecologica del territorio. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato un protocollo d’intesa tra il Comune di Bergamo e la Cooperativa di Comunità di Stezzano per la realizzazione del Bosco della Comunità nel quartiere di Loreto. L’iniziativa nasce in occasione del cinquantesimo anniversario della Cooperativa, che ha scelto di celebrare questo traguardo donando alberi e arbusti a diversi comuni della zona, con l’obiettivo di creare un vero e proprio “bosco diffuso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

