Iodonna.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

U na donna inglese di 65 anni, Denise Bacon, ha riscoperto la libertà di muovere le dita e la gioia di suonare il suo amato clarinetto proprio mentre era sotto i ferri. Durante un intervento di stimolazione cerebrale profonda al King’s College Hospital di Londra, eseguito con il paziente sveglio, la ex logopedista, affetta da Parkinson, ha suonato il clarinetto per monitorare in tempo reale gli effetti della procedura. Un gesto poetico, che intreccia musica e medicina, trasformando la sala operatoria in un luogo di speranza e precisione. Parkinson 6 cose a cui fare attenzione. guarda le foto Stimolazione cerebrale profonda: l’intervento a Londra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Londra, Denise Bacon ha ritrovato la libertà di muoversi e di suonare grazie a una stimolazione cerebrale profonda

