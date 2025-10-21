A lezioni di climatologia con stazioni meteorologiche Esperimento in cinque scuole
La meteorologia entra in classe con esperti, laboratori e pure le prime cinque centraline installate nelle scuole. A fare da apripista a Milano saranno il liceo scientifico statale Bottoni (in via Mac Mahon), la Scuola Militare Teulié (in Porta Romana), il liceo scientifico Orsoline (in Sant’Ambrogio) e l’istituto Maria Consolatrice (Melchiorre Gioia). All’elenco si aggiunge il liceo scientifico Frisi di Monza. Il progetto si chiama “ Stem Up Your Future!“ e coinvolgerà 50 classi per oltre mille studenti di terza, quarta e quinta superiore. Alla regia c’è Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets, che collabora con il Politecnico di Milano, l’Università Milano-Bicocca, Città Metropolitana e STMicroelectronics. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Corriere della Sera. . L’appuntamento fa parte di Lezioni di Poesia, un ciclo di incontri che intende proporre analisi e riflessioni sui grandi protagonisti della poesia italiana e internazionale. “Lezioni di Poesia” è realizzato dalla Fondazione Corriere della Sera c Vai su Facebook
A lezioni di climatologia con stazioni meteorologiche. Esperimento in cinque scuole - La meteorologia entra in classe con esperti, laboratori e pure le prime cinque centraline installate nelle scuole. Lo riporta ilgiorno.it
Studenti a lezione di clima. Stazioni meteo e interviste per capire i cambiamenti - Le scuole di Paciano e Città della Pieve nel progetto ’La fragilità del futuro’. Secondo lanazione.it
Meteo, che tempo fa ? Lo vediamo da casa. Ecco come scegliere le migliori stazioni meteo - Fino a qualche anno fa parlare del tempo e delle condizioni meteorologiche rappresentava un argomento leggero e neutro per iniziare una conversazione o rompere un momento di silenzio. Si legge su ilgazzettino.it