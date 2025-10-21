La meteorologia entra in classe con esperti, laboratori e pure le prime cinque centraline installate nelle scuole. A fare da apripista a Milano saranno il liceo scientifico statale Bottoni (in via Mac Mahon), la Scuola Militare Teulié (in Porta Romana), il liceo scientifico Orsoline (in Sant’Ambrogio) e l’istituto Maria Consolatrice (Melchiorre Gioia). All’elenco si aggiunge il liceo scientifico Frisi di Monza. Il progetto si chiama “ Stem Up Your Future!“ e coinvolgerà 50 classi per oltre mille studenti di terza, quarta e quinta superiore. Alla regia c’è Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets, che collabora con il Politecnico di Milano, l’Università Milano-Bicocca, Città Metropolitana e STMicroelectronics. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A lezioni di climatologia con stazioni meteorologiche. Esperimento in cinque scuole