Arezzo, 21 ottobre 2025 –  A lezione con Anbeta a La Maison della Danza di Arezzo. Inizia a ballare già da piccola all’età di 5 anni e consegue il diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza. In seguito, si trasferisce a Baku, in Azerbaijan, per proseguire i propri studi perfezionandosi e una volta rientrata in Albania entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina. Qui interpreta la protagonista in numerosi balletti celebri, tra cui Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola e Carmen. A 14 anni, spinta dalla volontà di perfezionarsi e di raggiungere traguardi più ambiziosi, decide di trasferirsi in Italia, dove inizia a studiare con i migliori maestri di danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

