A lezione con Anbeta a La Maison della Danza di Arezzo

Arezzo, 21 ottobre 2025 – A lezione con Anbeta a La Maison della Danza di Arezzo. Inizia a ballare già da piccola all’età di 5 anni e consegue il diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza. In seguito, si trasferisce a Baku, in Azerbaijan, per proseguire i propri studi perfezionandosi e una volta rientrata in Albania entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina. Qui interpreta la protagonista in numerosi balletti celebri, tra cui Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola e Carmen. A 14 anni, spinta dalla volontà di perfezionarsi e di raggiungere traguardi più ambiziosi, decide di trasferirsi in Italia, dove inizia a studiare con i migliori maestri di danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A lezione con Anbeta a La Maison della Danza di Arezzo

Leggi anche questi approfondimenti

Questa sera alle 20:30 al Cinema La Perla nell'ambito della terza edizione del Bagnoli Film Festival ci sarà la proiezione di NERO esordio alla regia di Giovanni Esposito con Susy Del Giudice, Giovanni Calcagno, Anbeta Toromani, Cristina Donadio, Alessan Vai su Facebook

A lezione con Anbeta a La Maison della Danza di Arezzo - La ballerina sarà ospite de La Maison della Danza domenica 9 novembre per un attesissimo stage di danza classica suddiviso in due lezioni per livello principianti e intermedio/avanzato ... Segnala lanazione.it

“Uno stage di danza moderna assolutamente incredibile!” - Così racconta Caterina, visibilmente emozionata, uscendo da La Maison della Danza dopo aver partecipato alla lezione dal ballerino e coreografo Kledi ad Arezzo ... Scrive lanazione.it

Danza, equilibrio e cervello: la lezione di Bolle e Virna Toppi per vivere meglio - Non è l’istante in cui impari il passo perfetto, né quando riesci finalmente a stare a tempo. Secondo gazzetta.it