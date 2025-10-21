A Lapio un Halloween da paura | appuntamento per i più piccoli
Il piccolo borgo irpino si prepara a vivere un Halloween 2025 davvero indimenticabile. Un intero weekend all’insegna del divertimento, della fantasia e di un pizzico di brivido, con iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità – dai più piccoli agli adulti – in un’atmosfera suggestiva e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Halloween 2025 ?31 ottobre 2025 ore 17:00 Palazzo Filangieri - Lapio (AV) -Caccia al tesoro stregata -Truccabimbi? -“Dolcetto o scherzetto” in giro per il paese Vi aspettiamo #lapio #Halloween2025 #dolcettooscherzetto # Vai su Facebook
