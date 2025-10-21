a hitler preferisco botero

Sarò un po' all'antica ma fra Botero e Hitler continuo a preferire le figure un po' giunoniche, come dice chi parla bene, del celebre pittore colombiano di Medellin piuttosto che i deliri del Fuhrer di Branau am Inn. E invece nell'Italia di oggi capita pure che fra le varie chicche che escono dal cilindro delle candidature psichedeliche targate Fratoianni e Bonelli spunti tale Fatayer, napulitana palestinese come lei ama definirsi. Una signora che per passare il tempo rilancia sul web post come questo: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler», con foto dell'ex ambasciatore israeliano in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

