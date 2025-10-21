A Galleria Toledo Nicole De Leo in scena con Manifesto Parlo per la mia differenza
A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione, diretto da Laura Angiulli, in scena l'identità di genere e la battaglia per la liberazione sessuale con Nicole De Leo, sabato 25 ottobre alle 20.30 e domenica 26 ottobre alle 18 in "Manifesto. Parlo per la mia differenza". MANIFESTO è un omaggio a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Domenica 19 ottobre alle ore 18.00 Prende il via la stagione di teatro sperimentale di Teatrozeta - Volo Libero - giunta alle sua XXI edizione Presenta lo spettacolo della Compagnia Galleria Toledo di Napoli "Coefore" di Eschilo Per la regia si Laura Angiulli L Vai su Facebook
#Recensioni #Teatro In scena al Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo, il 12 ottobre lo spettacolo La favola della pace, di e con Marco Mario de Notaris. - X Vai su X
A Galleria Toledo, Nicole De Leo in scena con "Manifesto. Parlo per la mia differenza" - MANIFESTO è un omaggio a Pedro Lemebel, attivista, intellettuale, performer cileno nato nel 1952 e morto nel 2015 lasciando un vuoto incolmabile nella cultura del suo paese. Scrive napolitoday.it