A Galleria Toledo Nicole De Leo in scena con Manifesto Parlo per la mia differenza

A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione, diretto da Laura Angiulli, in scena l'identità di genere e la battaglia per la liberazione sessuale con Nicole De Leo, sabato 25 ottobre alle 20.30 e domenica 26 ottobre alle 18 in "Manifesto. Parlo per la mia differenza". MANIFESTO è un omaggio a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

