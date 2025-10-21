A fuoco capannone a Napoli sgomberate 10 famiglie

Sono 10 le famiglie sgomberate dopo l'incendio che si è sviluppato nel quartiere Ponticelli, a Napoli, in un capannone adibito a rivendita di autoricambi per auto e vernici. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di Gpl. Il Comune di Napoli ha diramato un avviso alla cittadinanza invitandola ad adottare alcune misure cautelative quali la chiusura immediata di tutte le finestre e le porte per limitare l'esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall'incendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

