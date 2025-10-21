A fuoco capannone a Napoli dieci famiglie allontanate da casa

Anteprima24.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono dieci le famiglie che sono state fatte allontanare dalla propria abitazione in seguito all’incendio che ieri sera, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è scoppiato in un capannone adibito a rivendita di autoricambi per auto e vernici. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella tarda serata di ieri, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di GPL. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

a fuoco capannone a napoli dieci famiglie allontanate da casa

© Anteprima24.it - A fuoco capannone a Napoli, dieci famiglie allontanate da casa

Leggi anche questi approfondimenti

fuoco capannone napoli dieciIncendio a Napoli, maxi rogo a Ponticelli: a fuoco un capannone - Nella tarda serata le fiamme hanno avvolto un capannone in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, vicino numerose ... Segnala msn.com

fuoco capannone napoli dieciMaxi-incendio a Ponticelli, sgomberate dieci famiglie - Sono dieci le famiglie che sono state fatte allontanare dalla propria abitazione in seguito all'incendio che ieri sera, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è scoppiato in un capannone adibito a rivend ... ilroma.net scrive

fuoco capannone napoli dieciNapoli, incendio in capannone di ricambi auto a Ponticelli - Un’enorme colonna di fumo ha avvolto la zona orientale di Napoli nella tarda serata, quando un violento incendio è divampato in un capannone di via Principe ... pupia.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuoco Capannone Napoli Dieci