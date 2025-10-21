Tempo di lettura: < 1 minuto Sono dieci le famiglie che sono state fatte allontanare dalla propria abitazione in seguito all’incendio che ieri sera, nel quartiere Ponticelli di Napoli, è scoppiato in un capannone adibito a rivendita di autoricambi per auto e vernici. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella tarda serata di ieri, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco e, in via precauzionale, del nucleo NBCR in relazione ai fumi sviluppatisi dalle fiamme e dalla vicinanza al sito di una rivendita di bombole di GPL. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A fuoco capannone a Napoli, dieci famiglie allontanate da casa