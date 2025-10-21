A Formia la terza edizione di Borgo di Vino
Torna a Formia per la sua terza edizione Borgo di Vino la manifestazione che unisce le eccellenze enogastronomiche con quelle dell’artigianato locale, l’intrattenimento con musica dal vivo e artisti di strada e le bellezze dell’antico Borgo di Castellone.Due giorni di festa, venerdì 24 e sabato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
