A Fiumicino un corso gratuito di compostaggio domestico | come partecipare

Cdn.ilfaroonline.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 21 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino invita tutti i cittadini interessati a partecipare al Corso di Compostaggio Domestico in presenza, che si terrà sabato 25 ottobre alle 11 presso la Sede Comunale Centrale, in Piazza G.C. Alberto dalla Chiesa, 78. Il corso, gratuito e aperto a tutti i residenti, r appresenta un’importante occasione per apprendere l’antica pratica del compostaggio domestico, utile a trasformare i rifiuti organici in concime naturale per orti, giardini e piante. Durante l’incontro verranno fornite nozioni teoriche e pratiche per iniziare a compostare correttamente in casa o in giardino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

