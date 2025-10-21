A Casatenovo è caccia al toro fuggito dal macello

Casatenovo (Lecco), 21 ottobre 2025 – Toro in fuga a Casatenovo. Ad avvisare e lanciare l'allarme è stato il sindaco, Filippo Galbiati. Il toro si aggirerebbe per la Valle della Nava, un’area che si trova nella parte più a nord del territorio casatese tracciando di fatto il confine naturale fra Casatenovo e Missaglia. “Gli operatori delle forze dell'ordine hanno ricevuto segnalazioni relative alla presenza di un toro di giovane età nella zona della Valle Nava”, spiega il primo cittadino in una nota ufficiale. Il toro in fuga per le strade abbattuto dopo aver colpito una donna: "Era diventato pericoloso" L'animale è scappato da un impianto di macellazione del Monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

