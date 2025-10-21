A Cadice al via la Final Eight della Fip Euro Padel Cup 2025
Roma, 21 ott. (askanews) – Con la cerimonia inaugurale, il sorteggio dei due gironi e l’ultima rifinitura, a La Línea de la Concepción (Cadice) è davvero tutto pronto per la prima giornata ufficiale della Final Eight della FIP Euro Padel Cup 2025. L’evento, che vede impegnate le migliori formazioni europee della disciplina, è in programma fino a sabato 25 ottobre sui campi allestiti all’interno della suggestiva Plaza de Toros. La Nazionale Italiana femminile – medaglia d’argento nella scorsa edizione – fa il suo esordio nella massima competizione continentale contro la Germania (a partire dalle ore 10:00), mentre la Nazionale Italiana maschile – medaglia d’argento negli Europei giocati a Cagliari un anno fa – debutta contro i Paesi Bassi (non prima delle ore 15:00). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
