A Bergamo l’unica data italiana del tour di Conan Gray

IL CONCERTO. Il Wishbone World Tour toccherà la nostra provincia il prossimo 3 giugno, alla ChorusLife Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo l’unica data italiana del tour di Conan Gray

