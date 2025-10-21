A Barlassina nasce Panasonic Lab | Impianto e polo unici in Europa
Barlassina (Monza) – Dopo l’acquisizione nel 2023 della fabbrica che fu delle ex Officine Seveso, Panasonic ha inaugurato ieri il nuovo Panasonic Lab, showroom e centro di formazione della divisione Havc (pompe di calore e condizionatori), l’unico in Europa per il colosso giapponese. La struttura punta su innovazione e formazione nel campo del condizionamento dell’aria, con applicazioni che spaziano dal residenziale a sistemi industriali e sanitari. All’evento erano presenti Toshikatsu Fukunaga, Ceo di Panasonic Havc Europe, il console generale del Giappone Toshiaki Kobayashi e il sindaco Paolo Vintani, che ha ringraziato l’azienda “per aver scelto di investire sul nostro territorio ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
