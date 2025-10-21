A Arianna Innocenzi la borsa di studio Angiolino e Giovanni Acquisti

L'Associazione Cultura della Pace e il Comune di Sansepolcro con Acli “Adriano Olivetti” e in collaborazione con Acli provinciali di Arezzo, comunicano che la cerimonia di consegna della borsa di studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, a Arianna Innocenzi, per la sua tesi dal titolo “Ruotando il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La Borsa dello studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” - Sarà presente lo scrittore e educatore, Eraldo Affinati, assieme alla moglie Anna Luce Lenzi. Secondo lanazione.it