A 30 anni lascia l' indeterminato e la sua città per aprire un' attività di turismo sostenibile | Giovanni e suo il glamping a Pennapiedimonte

Chietitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha deciso di lasciare la sua Pescara, dove è nato e cresciuto, e un lavoro a tempo indeterminato da dipendente, per mettersi in proprio e spostarsi alle pendici della Maiella, in un paesino di neanche 400 abitanti.Così Giovanni De Grandis, 31enne pescarese, ha stravolto la sua esistenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

