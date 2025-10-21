A 15 anni lavora in nero con il papà a Condove | mano intrappolata nella betoniera ragazzo ferito
Tre persone sono accusate di lesioni in un processo entrato nel vivo ieri, 20 ottobre 2023, per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio di appena 15 anni. Sono il papà della giovane vittima, che portava con sé il figlio in cantiere anche se lui non era regolarmente assunto, il datore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tragedia sul lavoro a #Mugnano: Nicola De Fenza, 63 anni, fabbro di Quarto, è morto dopo una caduta da sei metri mentre lavorava sul tetto di un capannone in via Nenni. L’uomo stava installando lamiere per lavori di coibentazione quando ha perso l’equilib - facebook.com Vai su Facebook
Matteo, 24 anni, lavora 12 ore al giorno in un fastfood, guadagna 800 euro al mese e vive coi nonni perché non può permettersi di pagare l'affitto a #Padova. Il confronto con l'imprenditore Lorenzo Ruzza a #drittoerovescio - X Vai su X
A 15 anni lavora in nero con il papà a Condove: mano intrappolata nella betoniera, ragazzo ferito - Tre persone sono accusate di lesioni in un processo entrato nel vivo ieri, 20 ottobre 2023, per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio di appena 15 anni. Da torinotoday.it
Sicurezza sul lavoro, il 2025 anno nero per il Piemonte: 22% di morti in più - La provincia di Torino maglia nera: +33% Anno nero per la sicurezza sul lavoro a Torino e in Piemonte. Riporta msn.com