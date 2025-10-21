A 15 anni lavora in nero con il papà a Condove | mano intrappolata nella betoniera ragazzo ferito

Tre persone sono accusate di lesioni in un processo entrato nel vivo ieri, 20 ottobre 2023, per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio di appena 15 anni. Sono il papà della giovane vittima, che portava con sé il figlio in cantiere anche se lui non era regolarmente assunto, il datore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it