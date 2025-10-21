A 12 neolaureati dell’Emilia-Romagna le borse di studio Camst group

Camst group, azienda tra le principali in Italia attive nella ristorazione e nel facility services, anche quest’anno ha assegnato borse di studio a 44 neolaureati, figli di dipendenti che si sono distinti per particolari meriti accademici. Gli studenti provengono da 20 città italiane: 41 di loro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it