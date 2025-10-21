A 12 neolaureati dell’Emilia-Romagna le borse di studio Camst group
Camst group, azienda tra le principali in Italia attive nella ristorazione e nel facility services, anche quest’anno ha assegnato borse di studio a 44 neolaureati, figli di dipendenti che si sono distinti per particolari meriti accademici. Gli studenti provengono da 20 città italiane: 41 di loro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Lavoro Poste Italiane per neolaureati STEM in ambito Digital, Technology & Operations Per maggiori informazioni: https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs/preview/347/carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/job/347?mode=location Scaden - facebook.com Vai su Facebook