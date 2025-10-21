6 bambini palestinesi di Gaza curati via Whatsapp da medici romani ospedale Umberto I pediatri | Israele continua a bloccare corridoi umanitari

Sei bambini palestinesi feriti o gravemente malati attendono da 50 giorni di poter arrivare a Roma. I pediatri dell'Umberto I li seguono a distanza, in attesa della riapertura dei corridoi umanitari Da circa 50 giorni, 6 bambini palestinesi di Gaza sono curati via Whatsapp dai pediatri dell'o.

6 bambini palestinesi di gaza curati via whatsapp da medici romani ospedale umberto i pediatri israele continua a bloccare corridoi umanitari

© Ilgiornaleditalia.it - 6 bambini palestinesi di Gaza curati via Whatsapp da medici romani ospedale Umberto I, pediatri: "Israele continua a bloccare corridoi umanitari"

