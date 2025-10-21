6 bambini palestinesi di Gaza curati via Whatsapp da medici romani ospedale Umberto I pediatri | Israele continua a bloccare corridoi umanitari
Sei bambini palestinesi feriti o gravemente malati attendono da 50 giorni di poter arrivare a Roma. I pediatri dell’Umberto I li seguono a distanza, in attesa della riapertura dei corridoi umanitari Da circa 50 giorni, 6 bambini palestinesi di Gaza sono curati via Whatsapp dai pediatri dell'o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
#Ferno, inaugurata la mostra al Circolo San Martino dei disegni dei bambini palestinesi realizzati nella “Tenda degli artisti”. E sabato 18 ottobre a #Samarate “Te nel deserto”, parole e atti teatrali a sostegno dei progetti per l’infanzia - facebook.com Vai su Facebook
Cure bambini palestinesi, @MarioPolese: valutare accoglienza San Carlo Valutare con urgenza e attenzione l'opportunità di rendere disponibile la nostra struttura ospedaliera per l'accoglienza e la cura di bambini palestinesi malati o feriti https://consiglio.basi - X Vai su X
Gaza, il conteggio dei WCNS, i bambini palestinesi rimasti soli al mondo (spesso feriti) - A due anni dal conflitto nella Striscia di Gaza e con l'avvio del traballante cessate il fuoco, iniziano ad affiorare i danni collaterali più insopportabili che hanno al centro ... Come scrive ilmessaggero.it
Dal conflitto alla speranza: 15 bambini palestinesi da Gaza in Italia per cure salvavita - Emergenza umanitaria: l’Italia organizza voli speciali e assistenza medica per bambini palestinesi gravemente malati da Gaza. Da notizie.it
Sono decine i bambini uccisi o arrestati in Cisgiordania (dove non c’è Hamas): certi adulti sappiano che li vediamo - La denuncia dell'uccisione di bambini palestinesi in Cisgiordania, come Muhammad di 11 anni, colpito dai soldati israeliani per aver lanciato pietre ... Secondo ilfattoquotidiano.it