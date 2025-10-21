ROMA – Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, è la migliore Trattoria d’Italia per 50 Top Italy 2026, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali. Alessandro, Pierluigi e Maria Elena: tre fratelli che portano avanti con sapienza e amore la tradizione, focalizzandosi con grande passione sulla qualità delle proposte. La famiglia Roscioli lavora nel mondo dell’accoglienza e dell’enogastronomia ormai da quattro generazioni. Al secondo posto Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, guidata da Anna Caretti e Franco Cimini. Terza posizione per Abraxas Osteria a Pozzuoli, di Vanna e Nando Salemme. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 50 Top Italy 2026: Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, è la Migliore Trattoria d’Italia